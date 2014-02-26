Бывший глава Нацбанка Соркин стал советником Кубива

«Прежде всего, хочу поблагодарить Игоря Соркина, что он единственный из немногих руководителей с ответственностью отнесся к тем процессам, которые произошли в банковской системе. Предложил ему быть моим советником, он согласился, он остается советником председателя правления», - сказал Кубив.

Также он поблагодарил правление и руководство подразделений НБУ, которые буквально за три дня ввели в курс дела, что позволило безотлагательно начать разговор с кредиторами. «Я гарантирую прозрачную, честную работу, гарантирую усердный труд», - пообещал Кубив.

Читайте такжеНацбанк не собирается вводить ограничения на снятие депозитов

По словам Кубива, с назначением правительства будут четко предложены программы по работе с внешними кредиторами, а основным пунктом ответственности НБУ остается защита вкладчиков.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

Согласно заявлению нового главы НБУ Степана Кубива, правительство и Нацбанк намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу.