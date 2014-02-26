Курс гривни достиг экономически обоснованного уровня, считают экономисты

Курс гривни уже достиг экономически обоснованного уровня, и Национальный банк Украины может предпринять меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, полагают эксперты.

«По нашим оценкам, курс гривни уже достиг экономически обоснованного уровня. Мы полагаем, что Нацбанк вскоре предпримет меры для стабилизации ситуации на валютном рынке», - сказала в комментарии УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По оценкам эксперта, в феврале Нацбанк потратил на поддержку валютного курса относительно небольшую сумму - от 0,5 до 0,7 млрд долл., что несоизмеримо меньше, чем в январе. «Скорее всего, большая часть из этого объема была потрачена в первую неделю февраля до введения более строгих мер валютного контроля», - полагает Белан.

Эксперт подчеркивает, что НБУ не выходил в последнее время на рынок с интервенциями. «Несмотря на резкое ускорение оттока депозитов из банков, вероятно, лишь часть высвобожденных гривневых средств попала на валютный рынок, поскольку непродолжительная вспышка паники на прошлой неделе вынудила большинство людей запасаться едой и бензином», - пояснила Белан.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб также согласился, что установленный курс является экономически обоснованным.

«С точки зрения здравого смысла, мне кажется, что 10 - это уровень, от которого можно отталкиваться. То есть, нужно с помощью интервенций и административных ограничений зафиксировать курс на каких-то приемлемых уровнях, и незамедлительно начинать переговоры с МВФ и другими донорами», - сказал банкир.

Читайте такжеДоллар достиг отметки 10,50 грн

Сологуб отметил, что ситуация на рынке не похожа на управляемую девальвацию. «Просто никто не может взять на себя ответственность за происходящее, и рынок это тонко чувствует. В условиях, когда рынком руководит психологический фактор, говорить о каких-то уровнях стабилизации сложно», - пояснил он.

В то же время, по мнению руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, на сегодня гривня уже недооценена.

«Сейчас мы наблюдаем, как рынок просто движет курс в слабую сторону. Текущий уровень 10-10,5 грн/долл. говорит о том, что гривня уже недооценена приблизительно на 5-10%», - полагает он.

Эксперт прогнозирует, что этот процесс может продолжиться, но возможно дальнейшее укрепление гривни. «Как только правительство согласует программу с МВФ и получит финансовую помощь, рынок может начать двигаться в другую сторону, так как тогда реалии и условия будут другими», - сказал он.

Вальчишен подчеркнул, что искусственная стабилизация для валютного рынка неприемлема. «Сам процесс стабилизации неправилен. Для украинской экономики важен не процесс стабилизации курса национальной валюты, а стабилизация экономического роста. Для этого необходимы такие условия: действенная программа МВФ и борьба с коррупцией», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране не обошла стороной банковскую систему, в результате чего вкладчики начали досрочно забирать депозиты и опустошать банкоматы. Несмотря на жесткие ограничения НБУ, усилились волнения на валютном рынке, и сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке доллар подорожал до 10,50 грн/долл.

По оценкам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо привлечение внешних займов. Международный валютный фонд заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной, но, в то же время, для ведения переговоров с фондом необходимо «легитимное правительство».