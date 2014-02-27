США могут предоставить Украине кредиты на $1 млрд

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предоставить Украине ссудные гарантии на сумму 1 млрд долларов, чтобы помочь ей избежать экономического коллапса.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри.

По его словам, США также рассматривают и другие возможности поддержать Украину, оказав ей прямую помощь.

В настоящее время необходимо как можно скорее прийти на помощь Украине, отметил Керри, выступая в Государственном департаменте перед группой журналистов.

Но, добавил он, и для временной власти Украины так же необходимо как можно скорее осуществить реформы, преодолеть коррупцию и подготовить свободные и честные выборы.

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По словам Керри, Европейский Союз также рассматривает возможность предоставить Украине ссудные гарантии на сумму 1,5 млрд долларов.

Кроме того, к предоставлению массового международного пакета помощи Украине должны приобщиться международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд, сказал госсекретарь.