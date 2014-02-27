Экономический спад в Украине сказывается на российских компаниях, заявляют в РФ

Экономический спад в Украине сказывается на деятельности российских компаний, вовлеченных в торговлю с ней.

Об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Вашингтоне министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает ИТАР-ТАСС.

"Безусловно, тот факт, что на Украине сейчас экономический спад и финансовые трудности, так или иначе сказывается на работе российских компаний, вовлеченных в торговлю и инвестиции в этой стране", - признал Улюкаев.

В то же время, он подчеркнул, что, пока нет нового состава правительства в Украине, трудно оценивать, как происходящие события повлияют на товарооборот между Москвой и Киевом.

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Улюкаев отметил, что Россия намерена обсуждать экономические вопросы, связанные с Украиной, с международными организациями и другими странами. Журналисты поинтересовались, будет ли Россия участвовать в переговорах по выделению Украине финансовой помощи. Улюкаев отметил, что говорить о каких-либо конкрентных критериях "сейчас еще рано", поскольку необходимо "получить больше информации".

"В любом случае, мы будем контактировать с международными финансовыми организациями, правительствами США и европейских стран", - подытожил российский министр.