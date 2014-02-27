ВТБ приостановил выдачу кредитов в Украине
09:35, 27 февраля 2014Финансы
1
«В целом я дал команду новых денег не выдавать», - заявил глава ВТБ Андрей Костин.
ВТБ приостановил кредитование в Украине
ВТБ приостановил выдачу новых кредитов в Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.
«Мы сегодня не выдаем кредиты предприятиям, не выдаем новых ссуд. Но мы обслуживаем все заявки клиентов на получение депозитов, никаких ограничений мы не вводим, ликвидность у нас есть», — заявил Костин, добавив, что новые кредиты не выдаются и физическим лицам.
«В целом я дал команду новых денег не выдавать», — резюмировал глава ВТБ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter