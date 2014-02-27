ВТБ приостановил выдачу кредитов в Украине

ВТБ приостановил выдачу новых кредитов в Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.

«Мы сегодня не выдаем кредиты предприятиям, не выдаем новых ссуд. Но мы обслуживаем все заявки клиентов на получение депозитов, никаких ограничений мы не вводим, ликвидность у нас есть», — заявил Костин, добавив, что новые кредиты не выдаются и физическим лицам.

«В целом я дал команду новых денег не выдавать», — резюмировал глава ВТБ.