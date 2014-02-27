Центробанк Китая продолжает снижать курс юаня

Снижение курса юаня, предпринятое Народным банком Китая, обусловлено подготовкой национальной валюты к более свободной торговле, пишут Вести Экономика со ссылкой на The Wall Street Journal.

Центробанк КНР в четверг, 27 февраля, в 4-й раз за 10 дней уменьшил ликвидность в экономике Поднебесной, после чего курс нацвалюты упал до семимесячного минимума.

По словам источников, знакомых с делом, меры направлены на снижение активности среди спекулянтов, уверенных в повышении волатильности юаня.

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“ЦБ Китая проверяет рынок, подготавливая его к расширению валютного коридора", - подчеркнул источник, близкий к Центробанку КНР.

Ранее Народный банк Китая проводил диаметрально противоположную политику, направленную на повышение курса национальной валюты, несмотря на падение стоимости валют развивающихся экономик к доллару США.