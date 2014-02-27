Россия спешно реанимировала список возможных инвестпроектов в Крыму на $5 млрд

Москва оперативно отреагировала на пророссийские волнения в Крыму - правительство РФ спешно реанимировало список возможных инвестпроектов в регионе, готовившийся в рамках общих предложений для Украины еще до смены власти в стране, пишет "Коммерсант-Россия". Теперь Торгово-промышленной палате предстоит найти в России инвесторов, готовых вложить в Крым более $5 млрд. Но предприниматели не готовы рассматривать возможность таких инвестиций до стабилизации обстановки в Украине.

Как стало известно изданию, Минэкономики России предложило отечественным бизнесменам рассмотреть возможность участия в "перспективных инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Автономной республики Крым". Соответствующее обращение министерства на этой неделе получила Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, рассказали изданию два источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, список "проектов, по которым ведется активный поиск якорных инвесторов" был составлен торгпредством России на Украине. Их ориентировочная стоимость превышает $5 млрд.

Директор департамента Минэкономики по взаимодействию с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Александр Цыбульский подтвердил изданию начало работы по поиску российских инвесторов для проектов в Крыму. По его словам, "это плановая работа".

Наиболее дорогие проекты в списке — инфраструктурные. В частности, это реконструкция автодороги Херсон—Джанкой—Феодосия—Керчь стоимостью $1,4 млрд и проекты, связанные с морскими портами в Евпатории, Феодосии, Керчи и Ялте на общую сумму почти $1,8 млрд. В списке есть также инвестпроекты по строительству рекреационных и туристических объектов, в области сельского хозяйства и связанные с аэропортами Керчи и Севастополя. В сумму от $1,2 млрд оценена потребность инвестиций в строительство самого транспортного перехода через Керченский пролив.