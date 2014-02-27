Доллар на открытии межбанка поднялся до 10,65 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающим ростом котировок – до 10,4500/10,6500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 14,2665/14,5450.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2897/0,2952.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3651/53 (среда - 1,3734/36).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 26 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,9980/10,3500, к 12:00 сузился спрэд до 10,2500/10,3500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 10,3300/10,5000.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.