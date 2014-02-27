Глава НБУ заявляет, что ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая

Ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая, и обратная связь есть со всеми банками, независимо от их размера, говорится в заявлении главы Нацбанка Степана Кубива, размещенном на сайте НБУ.

«Считаю ситуацию контролируемой и управляемой. Есть управляемость и обратная связь с банковской системой, причем со всеми банками, независимо от их размера», - говорится в заявлении.

По словам Кубива, персонал Нацбанка обладает достаточным профессиональным уровнем, жизненно важные системы НБУ и банков функционируют в обычном режиме, включая системы электронных платежей и системы для операций на открытом рынке.

Также по результатам анализа золотовалютных резервов Нацбанка установлено, что они состоят из высоколиквидных активов.

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«Важнейшими для банковской системы задачами считаю защиту интересов вкладчиков, восстановление переговоров со всеми внешними кредиторами, прежде всего с МВФ, сразу после формирования нового состава правительства Украины, а также разработку и утверждение масштабного и четкого плана реформ в экономике, в том числе финансового сектора», - отмечается в заявлении.

С учетом этого, глава Нацбанка определил такие первоочередные шаги регулятора, как обеспечение банков необходимым объемом ликвидности, включая наличность, но исключительно на условиях прозрачности и контроля за их использованием.

«Есть принципиальный настрой на строгое отношение к нарушителям обязательных нормативов и валютным спекулянтам. Убежден, что действия Национального банка Украины успокоят рынки, людей и снизят девальвационные ожидания», - подчеркивается в заявлении.

Также глава НБУ считает важным возобновить переговоры с внешними кредиторами и доверие инвесторов к Украине.

«При поддержке внешних кредиторов будет создан мощный финансовый буфер, который стабилизирует ситуацию в финансовой сфере и экономике Украины в целом», - говорится в заявлении.

Как сообщается, Нацбанк готов принять активное участие в разработке плана реформ и быть важным звеном в его реализации.

«Этот план, где прозрачность является главным его принципом, должен стать сверхприоритетной задачей парламента, правительства и Национального банка Украины. Указанные выше шаги смогут трансформироваться в фундаментальные факторы экономического роста. Уверен, что мудрый украинский народ поддержит этот план», - резюмировал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

Согласно заявлению нового главы НБУ Степана Кубива, правительство и Нацбанк намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу.