Рубль продолжает дешеветь из-за событий в Украине - СМИ

Рубль подешевел при открытии торгов четверга, но остался в последнем подкоридоре интервенционных продаж ЦБР.

В фокусе внимания по-прежнему ситуация в Украине, а влияние на котировки, помимо глобального отношения к риску, будут оказывать и внутренние денежные потоки конца месяца, сообщает Reuters.

Доллар расчетами "завтра" на Московской бирже к 10.35 МСК вырос на 2 копейки до 36,04, ранее достигнув максимального с начала марта 2009 года значения 36,11.

Евро расчетами "завтра" растет на 7 копеек до 49,33.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) к 10.35 МСК находились на уровне 42,03, стоимость корзины повысилась на 5 копеек.

Корзина остается в подкоридоре $400-миллионных интервенций ЦБР (фактический их объем - около $300 миллионов из-за покупок валюты Минфином в стабфонды). Утром четверга он располагается между 41,20-42,15 после повышения в среду плавающего валютного коридора на 5 копеек до 35,15-42,15.

На верхней границе валютного коридора Центробанк продает валюту в нелимитированных объемах.

И евро и корзина остаются вблизи абсолютных максимумов к рублю, достигнутых накануне (42,11 и 49,50 соответственно).

Читайте такжеЭкономический спад в Украине сказывается на российских компаниях, заявляют в РФ

"Основной причиной ослабления рубля стала нестабильность на Украине. Очевидно, что атака на рубль началась после новости о российских военных учениях на границе с Украиной", - считают аналитики банка ВТБ Капитал.

Помимо этого фактора и связанного с этим рыночного перепозиционирования, в числе других причин слабости рубля они назвали рост покупок валюты населением.

"По нашим расчетам, в январе 2014 население купило до $6 миллиардов", - напомнили аналитики ВТБ Капитал, предположившие сохранение таких тенденций и сейчас.

Завтра уплатой налога на прибыль завершается февральский фискальный период, который не принес ощутимой поддержки рублю.

"Налоговый период второй месяц подряд не дает рублю ни единого шанса на рост, и его окончание заставляет констатировать отсутствие причин для роста рубля в ближайшей перспективе. Для разворота нужен либо серьезный драйвер извне, либо стабилизация на Украине", - считает Дмитрий Полевой из банка ING Eurasia.