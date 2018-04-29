Дань по-украински: откаты и взятки стоят бюджету 160 миллиардов в год

Эксперты Федерации работодателей Украины подсчитали: украинский бизнес только на взятках и откатах теряет до половины своих доходов. В годовом измерении по чиновничьим карманам «расходится» колоссальная сумма – порядка 160 млрд грн, которые вымываются из легального оборота. Между тем, эти средства сопоставимы с объемами заимствований, которые страна осуществляла и продолжает осуществлять. Украина наращивает долги и ищет финансовую помощь на Западе и в МВФ, хотя ресурс развития имеется внутри страны – достаточно не давать взяток.

В последние дни этот посыл стал особенно актуальным. Политические преобразования в стране привели к тому, что социальные сети запестрили призывами отказаться от попыток подкупа чиновников, и реакция не заставила себя долго ждать.

«Позавчера я запретил клиенту, крупному фармдистрибьютору, давать взятки таможенникам. Их ежемесячный объем оценивался в 100 тыс. долл., причем платить приходилось ежедневно всем, включая рядовых инспекторов, бравших по 500-600 грн за выполнение своих обязанностей. И вот - уже третий день все грузы оформляются без взяток и согласно действующему законодательству», - сообщил знакомый бизнесмен.

Ему вторит таможенный брокер: «Таможенникам действительно перестали давать взятки – внезапно и массово. Но останавливать товарный поток без видимых причин нельзя, и потому пропускают так – без обязательной «мзды».

Дальше – больше. С инициативой начать собственные антикоррупционные расследования выступила Федерация работодателей Украины, пообещавшая сформировать нечто вроде антикоррупционной карты страны с указанием наиболее коррумпированных регионов и сфер деятельности. Начать предложили с главного – госзакупок, возвращения НДС и теневого импорта нефтепродуктов.

Не подмажешь – не поедешь?

«По официальной статистике, объем закупок составляет порядка 274 млрд грн по всем предприятиям – государственным и коммунальным. Мы исходим из того, что порядка 80 млрд грн - уплаченные взятки», - сообщил УНИАН заместитель главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. По его словам, те, кто готов принять участие в гостендерах, знают, что откаты в сфере госзакупок составляют в среднем от 15% до 50% от суммы тендера.

Вторая по масштабам коррумпированности сфера – налогообложение, в особенности в части возмещения НДС и администрирования акцизного налога на табачную и алкогольную продукцию.

«В 2013 году мы получили цифру по возмещению НДС в 53,4 млрд грн. Действительно много. В тоже время, сокращения невозмещенных ранее сумм практически не было. Это значит, что существенная часть возмещений могла пройти с использованием теневых схем по фиктивным заявкам», - отметил Олейник, добавив, что для бизнеса откаты по возмещению НДС составляли до 35% от суммы возмещений. «Таким образом, порядка 15-20 млрд грн – сумма взяток, которая была оплачена», - подчеркнул эксперт.

Объем коррупционного рынка в сфере акцизных налогов оказался еще больше. По информации ФРУ, в прошлом году теневой оборот спирта обусловил потерю государством порядка 1,7 млрд грн неуплаченных акцизных сборов. Однако коррупционный рынок, связанный с затратами бизнеса на разрешение споров с налоговиками по итогам их работы и с учетом возбужденных уголовных дел, составил не менее 40 млрд грн. «Тут мы оцениваем сумму взяток порядка 40 млрд грн», - сказал Олейник.

Аналогичным по «емкости» оказался и коррупционный рынок таможни. Как рассказали в ФРУ, при ввозе большинства товаров в контейнерах на грузовых автомобилях импортерам нередко предлагали услуги по растамаживанию, плата за которые делилась 50 на 50: половина необходимых таможенных платежей перечислялись в бюджет, а 50% - лично таможенным «дельцам». Отказаться от такой «помощи» было себе дороже, поскольку в этом случае вступали в силу правила оценки реальной таможенной стоимости товара.

Дополнительной «подпиткой» коррупции на таможне послужила контрабанда – в особенности контрабанда нефтепродуктов. «Коррупционная составляющая импорта нефтепродуктов, которую обеспечили фирмы под условным названием «ВЕТЭК», составила порядка 7 млрд грн. Нефтепродукты ввозились без оформления. Рынок нефтепродуктов по такой схеме полностью становился неконкурентным. И бизнес, который стремился работать «по-светлому», конкурировать (с контрабандистами - УНИАН) не мог», - сказал Олейник, отметив, что такие расчеты базируются на данных Министерства энергетики и угольной промышленности по потреблению и производству нефтепродуктов и Министерства доходов и сборов – по экспорту и импорту этой группы товаров.

Заработать на аграриях

Коррупционными, по данным Федерации работодателей, оказался также процесс организации зернового экспорта, оформления аренды земельных участков и пользование недрами. В частности, как подчеркнули в ФРУ, неофициальный платеж за оформление провоза каждой тонны зерна по территории Украины в прошлом году составлял не менее 152 грн. «И только в этой части из бизнеса вытащили и положили в качестве взяток порядка 5 млрд грн», - рассказал заместитель главы Совета ФРУ. Причем, по его информации, львиная доля взяток оседала в структурах, созданных при Минагрополитики, включая ветеринарные и фито-санитарные службы. Впрочем, не оставались «в стороне» органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, Государственной администрации железнодорожного транспорта, как перевозчика зерновых, областные госадминистрации и Государственная экологическая инспекция.

Весьма «доходным» делом по части объема взяток стала регистрация аренды земли. «Регистрация аренды земельных участков «принесла» порядка миллиарда гривен. По нашей информации, взятка за оформление одного договора аренды составляла от 300 до 1300 грн. А таких договоров оформили порядка 4,7 млн», - отметил Олейник.

Не обошлось без «теневых» схем и в сфере сертификации качества зерна. По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, на этой «процедуре» аграрии теряют около 1 млрд грн в год.

В целом, сложившаяся система создает множество лазеек для чиновников-коррупционеров в аграрном секторе, считает глава Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар. «Коррупция достигла ужасающих размеров. По нашей оценке, потери аграриев за год превышают 3-4 млрд грн. Единственный способ быстро избавить от порока – упразднить те процедуры и разрешительные документы, которых нет в цивилизованных странах мира. Именно их выдача почти всегда сопровождается коррупцией. Соответствующие законопроекты давно разработаны, однако их принятие весь прошлый год блокировалось в Верховной Раде аграрным блоком Кабмина», - подчеркнул Макар.

Недропользование тоже «вытянуло» в 2013 году не менее 500 тыс. грн взяток только на услугах по мониторингу недропользования – обязательному при получении и пользовании разрешением на недропользование, отмечает Олейник. Еще около 100 млн грн взяток, вероятнее всего, по информации ФРУ, могли осесть в карманах чиновников по итогам проведенных в 2013 году проверок предприятий, использующих украинские недра. Таких проверок провели 1500, на основе результатов специалисты Госслужбы геологии и недр Украины приняли 459 решений о приостановке действия разрешения на пользование недрами или вовсе о ликвидации. При этом восстановление разрешения стоит от 60 до 250 тыс. грн.

Кабмину в назидание

«Это только начало. Я хочу сообщить, что все эти позиции мы проводили, нарабатывали более года. Мы обращались в правительство, к президенту, в Антимонопольный комитет, Минюст. Все эти документы у нас есть. Поэтому мы готовы помогать новому правительству в наведении порядка», - подчеркнул глава Совета ФРУ.

По мнению руководства ФРУ, если новый Кабмин, новые правоохранительные органы и работодатели объединят усилия, то все средства, которые уходили на взятки и откаты, либо пойдут в бюджет в качестве налогов, либо останутся бизнесу как ресурс развития, как инвестиционная составляющая. Экономика Украины очень быстро ощутит позитив от результатов такой работы.

Или не ощутит, если теневые схемы отношений бизнеса и власти никуда по прошествии времени не исчезнут, а призывы вести дела исключительно по закону останутся еще одним красивым лозунгом.

Олеся Сафронова (УНИАН)