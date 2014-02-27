Доллар достиг нового максимума и взлетел до 11,40 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,4500/10,6500, к 12:00 цены выросли до 11,1000/11,4000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 14,2665/14,5450, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - до 15,1550/15,5685.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2897/0,2952, к 12:00 цены поднялись до 0,3067/0,3150. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 36.1670 (+0.1270).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3651/53, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,9980/10,3500, к 12:00 сузился спрэд до 10,2500/10,3500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 10,3300/10,5000.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.