Дефицит бюджета Украины в январе сократился до 1,607 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года в размере 1,636 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь 2014 года составил 55,2 млн грн, что на 560,2 млн грн, или в 11 раз, меньше дефицита за январь 2013 года в 615,4 млн грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 25,299 млрд грн, что на 2,098 млрд грн, или 9,04%, больше показателя января 2013 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2014 года составила 32,559 млрд грн, что на 2,383 млрд грн, или 7,9%, больше показателя января 2013 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период против показателя 2013 года выросли на 2,452 млрд грн, или на 12,2%, - до 22,505 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь 2014 года составили 26,895 млрд грн, что на 8,4%, или на 2,08 млрд грн, больше показателя за январь прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь 2014 года составила 32,606 млрд грн, что на 5,95%, или на 1,832 млрд грн, больше показателя за январь 2013 года.

Читайте такжеРезервы Нацбанка Украины снизились до $15 млрд

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

По словам члена совета Национального банка Украины Романа Шпека, Национальный банк Украины перечислил 4 млрд грн для финансирования потребностей госбюджета в январе, и в феврале потребность будет в 2 раза больше.

Дефицит госбюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 21,2% больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.