Обесценивание гривни продолжается на фоне роста ликвидности банков

Остатки на корреспондентских счетах банков продолжают уверенный рост с начала текущей недели, и на утро сегодняшнего дня достигли 27,903 млрд грн, что на 5,376 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В то же время, национальная валюта продолжает обесцениваться. Согласно данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,1000/11,4000 грн/долл. против 10,4500/10,6500 грн/долл. на открытии торгов.

Напомним, что 21 февраля Нацбанк принял дополнительные меры для поддержки ликвидности банков, что позволяет освободить часть средств, которые банки ранее обязаны были «замораживать» на отдельном счете ежедневно.

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Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране привела к усугублению негативных явлений в экономике, в т.ч. к стремительному подорожанию валюты на межбанковском рынке. По мнению банкиров, нестабильность на валютном рынке обусловлена действиями спекулянтов, и ситуация требует немедленного вмешательства регулятора.

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Национальный банк с 24 февраля принял ряд мер для поддержки ликвидности банковской системы, и в результате остатки на корсчетах банков за этот день выросли на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, в то время как с начала февраля остатки не поднимались выше 24 млрд грн, в том числе дважды проваливались до минимального значения с начала текущего года в 20,178 млрд грн и 20,795 млрд грн, 12 и 6 февраля, соответственно.

Согласно заявлению главы НБУ Степана Кубива, ситуация в банковской системе контролируемая и управляемая, и первоочередными шагами регулятора будет обеспечение банков необходимым объемом ликвидности, включая наличность, но исключительно на условиях прозрачности и контроля за их использованием.



