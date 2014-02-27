Госдолг Казахстана за год вырос до 13% ВВП

Государственный долг Казахстана на начало 2014 года вырос до 12,8% ВВП и составил 4,4 триллиона тенге или 28,8 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба Минфина республики, передает РИА Новости.

"Основную его часть составляют обязательства правительства, 82% из которых внутренние. Долговая нагрузка на бюджет (отношение расходов на обслуживание и погашение долга к доходам бюджета) сложилась на уровне 9,7%", - говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством перед коллегией.

Минфин напоминает, что концепцией новой бюджетной политики предусмотрено обеспечение устойчивости госдолга и постепенное сокращение бюджетного дефицита. "В 2013 году дефицит республиканского бюджета сложился в сумме 718 миллиардов тенге (4,78 миллиардов долларов) или 2,1% к ВВП и был полностью обеспечен заимствованиями", - отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве поясняют, что в рамках финансирования дефицита бюджета, а также содействия развитию рынка долговых инструментов в течение прошлого года министерство размещало государственные ценные бумаги общей суммой 982,5 миллиарда тенге (6,55 миллиардов долларов).

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