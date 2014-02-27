Яценюк заявляет о выводе порядка $70 млрд в офшорные зоны

Кандидат на должность премьер-министра Арсений Яценюк (ВО "Батькивщина") заявляет о выводе предыдущей властью за последние три года около 70 млрд долларов в офшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в Верховной Раде перед голосованием по избранию главы правительства.

«За последние три года из финансовой системы Украины на офшорные счета было выведено в общей сумме около 70 млрд долл. США», - сказал он.

«Теперь понятно, что выводились деньги, которые брались как кредиты под государственные гарантии», - подчеркнул Яценюк.



