На едином казначейском счете осталось 4,3 млн грн - Яценюк

Золотовалютные резервы Национального банка Украины снизились до 15 млрд долл., а остатки на едином счете Государственной казначейской службы - до 4,3 млн грн.

Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк (ВО "Батькивщина"), выступая в четверг в Верховной Раде.

Яценюк отметил, что не располагает окончательными и достоверными данными о состоянии государственного бюджета Украины, но, по его словам, «госказна в Украине разграблена и пуста».

«Золотовалютные резервы Украины, которые составляли три года назад 37 млрд долл. США, упали до отметки 15 млрд долл.», - сказал Яценюк.

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По его словам, госдолг достиг 75 млрд долл., или вдвое больше, чем в 2010 году.

«Получено 37 млрд долл. кредитов, которые исчезли в неизвестном направлении», – сказал Яценюк.

Предыдущая власть, как подчеркнул Яценюк, вывела на офшорные счета 70 млрд долл.

«Не обещаю улучшения ни сегодня, ни завтра. Наша главная задача - стабилизация», – заявил Яценюк.

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