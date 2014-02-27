UniCredit Bank временно закрыл офисы в Симферополе
14:08, 27 февраля 2014Финансы
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Дальнейшие решения о работе отделений будут приниматься в зависимости от развития ситуации.
UniCredit Bank закрыл 27 февраля все отделения в Симферополе / REUTERS
В связи с обострением ситуации в г. Симферополь и объявленным выходным днем в городе 27 февраля временно не работают отделения UniCredit Bank. Об этом сообщил банк на официальном сайте.
Все другие отделения UniCredit Bank в АР Крым работают по сокращенному графику - до 16.00.
В банке также отметили, что дальнейшие решения о работе отделений будут приниматься в зависимости от развития ситуации.
UniCredit Bank надеется на скорейшее урегулирование конфликта и стабилизацию ситуации, говорится на сайте финансовой организации.
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