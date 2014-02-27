Гривня укрепилась до 11,20 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 10,4500/10,6500, к 12:00 цены выросли 11,1000/11,4000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 10,8000/11,2000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2897/0,2952, к 12:00 цены поднялись 0,3067/0,3150. К закрытию торгов цены поднялись 0,3146/0,3251. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1725 (+0.1325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3755. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 14,2665/14,5450, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх 15,1550/15,5685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 14,7430/15,2935.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,4500/10,6500, к 12:00 цены выросли до 11,1000/11,4000.

Рынок евро-гривня открылся котировками 14,2665/14,5450, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - до 15,1550/15,5685.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2897/0,2952, к 12:00 цены поднялись до 0,3067/0,3150. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 36.1670 (+0.1270).



