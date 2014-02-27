Яценюк рассказал, что нужно для стабилизации финансовой системы страны

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в четверг в Верховной Раде.

Он отметил, что Национальный банк, в рамках действующего законодательства, является независимым органом, и вмешательство правительства в его работу является незаконным, но оно может высказать мнение по этому вопросу.

«Что необходимо безотлагательно сделать для стабилизации финансовой системы - программа с Международным валютным фондом. Как только будет подписана программа с МВФ, в золотовалютные резервы Украины придут деньги, мы стабилизируем ситуацию», - сказал он.

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Яценюк отметил, что последние два дня Нацбанк не выходит на рынок с интервенциями, сохраняя каждый доллар резервов, но в то же время принимает необходимые меры для стабилизации. Он подчеркнул, что по этому вопросу должен выступать и успокаивать людей Нацбанк, но, в свою очередь, правительство поможет НБУ в этом вопросе.

Также Яценюк напомнил, что в 2004 году, когда он был исполняющим обязанности главы Нацбанка, центральный банк столкнулся с такими же проблемами, когда критическое падение резервов и снятие депозитов гражданами было в таком же масштабе.

«В 2004 году, несмотря на то, что курс вырос с 5 до 8 грн, мы стабилизировали ситуацию. И несмотря на то, что миллиардные средства выводились из банков, 14 млн вкладчиков на то время в банковской системе, все сохранили свои вклады», - сказал он.