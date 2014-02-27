Годовая инфляция в Германии снизилась до 1,2%

Инфляция в Германии в феврале 2014 года, по предварительной оценке, снизилась в годовом исчислении до 1,2% - впервые с октября 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро Destatis, передает ИТАР-ТАСС.

Эксперты ожидали, что годовая инфляция в Германии сохранится на январском уровне 1,3%.

Относительно января потребительские цены в Германии в феврале выросли на 0,5% после снижения на 0,6% в январе. Ожидалось повышение на 0,6%.

В середине февраля Еврокомиссия сообщила, что ожидает замедления годовой инфляции в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в 2014 году до 1,4% с 1,5% в 2013 году.

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