Миллиардер Сорос призвал ЕС организовать «план Маршалла» для Украины

Миллиардер Джордж Сорос призвал лидеров Европейского Союза организовать срочный план помощи Украине по аналогии с планом США по поддержке европейских стран после Второй мировой войны, известным как «план Маршалла». Об этом сообщает "Прайм".

Сорос, один из богатейших людей мира, заявил, что Германия должна стать лидером в подготовке и осуществлении этого плана, который должен включать кредиты европейских коммерческих банков украинским компаниям, а также тренинги и консультации для управленческого персонала в обмен на доли в самих компаниях или участие в их прибыли.

«Украина нуждается в срочном современном аналоге «плана Маршалла», с помощью которого США помогли перестроить Европу после Второй мировой войны. Германия должна сегодня сыграть такую же роль, какую США сыграли тогда», - написал Сорос в открытом письме.

Миллиардер также заверил, что его фонд "Возрождение" (Renaissance Foundation), работающий в Украине с 1990 года, не причастен к беспорядкам, хотя и "выступал в качестве защитника тех, кого коснулись официальные репрессии".

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После разгона митинга в Киеве 30 ноября фонд заявил о прекращении сотрудничества с украинскими властями. Теперь же фонд готов поддержать стремление украинцев к строительству демократических институтов, утверждает Сорос. По его словам, Украина отличается "диверсифицированной экономикой" и "высоким качеством человеческого капитала" и поэтому потенциально интересна в качестве объекта для инвестиций.

Фонд "Возрождение" входит в созданную Соросом сеть фондов "открытого общества", которая состоит из национальных и региональных фондов в более чем 30 странах мира, в том числе на территории бывшего СССР.

Джордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии. Он занимает 30-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Его состояние (на март 2013 года) оценивается в 19,2 миллиарда долларов.