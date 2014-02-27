Минфин обещает к концу дня стабилизировать курс гривни

Министерство финансов Украины рассчитывает уже до конца дня стабилизировать ситуацию на валютном рынке вплоть до укрепления национальной валюты на уровне 10 грн и меньше за доллар, сообщил в кулуарах Кабинета министров новоназначенный министр финансов Александр Шлапак.

«Я сейчас говорил с главой НБУ. Вы знаете, что банки выставляют заявки (на покупку валюты – УНИАН), и вот по цене 11,2 грн за доллар заявок не было. То есть это была такая проба пера, я бы сказал, спекулянтами, которые пробуют раскачать доллар. Мы сейчас выясняем, кто это делает, - сказал Шлапак. – Уверен, что мы выйдем на средний курс доллара до конца дня все-таки менее 10 грн за доллар, я видел расчеты».

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Он отметил, что в дальнейшем курс гривни будет укрепляться на фоне позитивных сигналов, которые правительство рассчитывает получить от ключевых инвесторов. «Первые сигналы, которые мы рассчитываем получить от наших кредиторов в течение недели, ну максимум дней десяти, относительно возможности пополнения резервов, моментально успокоят ситуацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 998.6300 (на 27 февраля – 951.7900), 100 EUR – 1363.7291 (на 27 февраля – 1306.4270), 10 RUR – 2.7701 (на 27 февраля – 2.6596)

В то же время, волнения на валютном рынке привели к стремительному снижению курса гривни до 11,2 грн/долл. на закрытии межбанка в четверг, 27 февраля.

В комментарии УНИАН эксперты заявили, что для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимо запретить Нацбанку рефинансирование коммерческих банков.

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