Минфин обещает к концу дня стабилизировать курс гривни
В дальнейшем курс гривни будет укрепляться на фоне позитивных сигналов, которые правительство рассчитывает получить от ключевых инвесторов
Министерство финансов Украины рассчитывает уже до конца дня стабилизировать ситуацию на валютном рынке вплоть до укрепления национальной валюты на уровне 10 грн и меньше за доллар, сообщил в кулуарах Кабинета министров новоназначенный министр финансов Александр Шлапак.
«Я сейчас говорил с главой НБУ. Вы знаете, что банки выставляют заявки (на покупку валюты – УНИАН), и вот по цене 11,2 грн за доллар заявок не было. То есть это была такая проба пера, я бы сказал, спекулянтами, которые пробуют раскачать доллар. Мы сейчас выясняем, кто это делает, - сказал Шлапак. – Уверен, что мы выйдем на средний курс доллара до конца дня все-таки менее 10 грн за доллар, я видел расчеты».
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Он отметил, что в дальнейшем курс гривни будет укрепляться на фоне позитивных сигналов, которые правительство рассчитывает получить от ключевых инвесторов. «Первые сигналы, которые мы рассчитываем получить от наших кредиторов в течение недели, ну максимум дней десяти, относительно возможности пополнения резервов, моментально успокоят ситуацию», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 998.6300 (на 27 февраля – 951.7900), 100 EUR – 1363.7291 (на 27 февраля – 1306.4270), 10 RUR – 2.7701 (на 27 февраля – 2.6596)
В то же время, волнения на валютном рынке привели к стремительному снижению курса гривни до 11,2 грн/долл. на закрытии межбанка в четверг, 27 февраля.
В комментарии УНИАН эксперты заявили, что для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимо запретить Нацбанку рефинансирование коммерческих банков.
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