Миссия МВФ может приехать в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда, сотрудничество с которым определено как приоритет работы новоназначенного правительства под руководством Арсения Яценюка, может приехать в Украину уже на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Кабинета министров заявил новоназначенный министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы уже сегодня подписали письмо, как только нас назначили, в МВФ с просьбой направить миссию. Надеемся, что на следующей неделе миссия будет уже тут – мы подготовимся к приезду миссии», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, он затруднился назвать сроки и объемы возможного кредитования. «Это будет новая программа. По сумме – будем просить в объеме минимум 15 млрд долл. Но пока о сумме и сроках говорить рано», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, кандидатура которого на должность главы правительства была утверждена сегодня, 27 февраля, заявил, что для стабилизации финансовой системы Украины безотлагательно необходима программа с Международным валютным фондом, и как только в золотовалютные резервы Украины придут деньги - ситуация стабилизируется. Ранее в интервью журналистам Яценюк сообщал, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

Вчера, 26 февраля, директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд может в ближайшее время отправить в Украину специалистов для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой помощи.