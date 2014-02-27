Госбюджет пересмотрят в ближайшее время - Шлапак

Министерство финансов Украины намерено пересмотреть государственный бюджет на 2014 год в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак перед заседанием Кабинета министров.

"Я убежден, что бюджет придется пересматривать... Я буду настаивать на том, чтобы это было сделано как можно скорее", - сказал он, добавив, что вероятно, это произойдет до конца первого квартала.

По словам Шлапака, "нужно принять реальный бюджет, каким бы болезненным он не был".

"Мы сделаем бюджет на реальных макропоказателях, на реальной доходной базе и предложим парламенту", - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, во время представления в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что расходы на чиновников будут сокращены, а также они будут лишены ряда льгот. Эти же решения относятся к субсидиям, тарифам, сокращению социальных программ для сохранения финансовой системы страны. Кроме того, Яценюк поручил в новом правительстве ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.

21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года в размере 1,636 млрд грн.

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