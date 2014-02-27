Клименко призывает новую власть сохранить Министерство доходов и сборов

Экс-министр Александр Клименко призывает новую власть не ликвидировать Министерство доходов и сборов, которое объединяет Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Об этом говорится в обращении экс-министра, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Реорганизация Министерства не только поставит под угрозу стабильность и ритмичность наполнения бюджета… но и станет негативным сигналом для инвесторов и бизнеса», - сказано в обращении.

По мнению Клименко, принимая решение о дальнейшей судьбе Министерства, следует в первую очередь думать о том, как сохранить и приумножить инновации, которые были воплощены в жизнь в налоговой и таможенной сфере за последние два года.

«Сейчас операционно объединены налоговые и таможенные информационные базы данных, сформирована единая организационная структура на центральном и региональном уровнях», - отметил экс-министр.

«Кроме того, интегрированный налоговый и таможенный аудит, сформирован единый действенный подразделение для борьбы с налоговыми преступлениями и контрабандой», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что Министерство доходов и сборов будет ликвидировано.

Миндоходов и сборов было создано Указом президента Виктора Януковича в декабре 2012 года, а министром назначен Александр Клименко. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 года выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

В пресс-службе ведомства ранее сообщили, что и.о. министра доходов и сборов Александр Клименко находится в отпуске. По данным МВД, экс-министр на данный момент находится в розыске.