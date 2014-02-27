Украина продолжит переговоры с Россией относительно кредитования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак.

"С Россией также будем вести переговоры относительно продолжения кредитной линии",- сказал он журналистам перед заседанием Кабмина.

По его словам, назвать сроки возобновления переговоров пока тяжело.

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"Думаю, в кратчайший срок мы попытаемся это сделать. Может, на следующей неделе поговорим с россиянами, чтобы новое правительство могло услышать, возможно, претензии, требования российской стороны относительно того, чтобы они хотели получить для продолжения нашего сотрудничества в бюджетной и газовой сферах", - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов в объеме 2 млрд долл., которые предполагалось разместить тогда же – в конце января. Однако попытка разместить бумаги была осуществлена только в середине февраля, когда евробонды были официально включены в листинг Ирландской фондовой биржи. В то же время привлечь средства не удалось из-за эскалации политического противостояния в Украине и массовой гибели людей на Майдане Незалежности. Украина официально отказалась от размещения бумаг, они были исключены из листинга, а Минфин России заморозил программу кредитования украинской экономики до назначения нового Кабинета министров.

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