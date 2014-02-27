Гривня недооценена на 19% - эксперт

Гривня на сегодняшний день недооценена на 19% по отношению к доллару из-за резкой девальвации, считает руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Александр Вальчишен.

“Что касается гривни, она вторая по счету по недооценке (среди четырех валют – гривня, казахский тенге, российский и белорусский рубль, оценками которых занимается ICU - УНИАН). Девальвация, которая произошла, привела к недооценке валюте. По нашим подсчетам, она недооценена сейчас приблизительно на 19%”, - сказал Вальчишен.

По его словам, на первом месте по недооценке находится нацвалюта Казахстана – на 38%. Более или менее уравновешенной является белорусский рубль, а российский рубль переоценен почти на 17%.

При этом Вальчишен отметил, что гривня может продолжить девальвацию, и недооценка может продолжать расти.

“Девальвация, которая произошла, подвинула гривню с переоцененной, когда наша национальная валюта была еще месяц назад переоцененной, к недооцененной. Это не означает, что гривня не будет уже девальвировать. Но нужно понимать, что со следующими шагами по уменьшению курса гривни к доллару эта недооценка будет увеличиваться”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в пятерку стран мира с самой недооцененной национальной валютой, свидетельствуют данные индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за январь 2014 года.

Данные индекса свидетельствуют, что национальная валюта Украины недооценена на 51% по отношению к доллару США и на 54,3% - по отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 4,11 грн/долл. при действующей стоимости 8,38 грн/долл., по отношению к евро – 5,19 грн/евро при действующей стоимости 11,37 грн/евро.