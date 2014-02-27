Яценюк поручил ввести в Кабмине жесткую систему контроля расходов

18:31, 27 февраля 2014
Финансы
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в новом правительстве ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.

Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы примем ряд решений, которые касаются деятельности Кабинета министров. За вами (министрами - УНИАН) - кадровые предложения... Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров», - отметил Яценюк.

«Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет. Самая жесткая экономия бюджетных средств», - подчеркнул премьер-министр.

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