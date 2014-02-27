Яценюк поручил ввести в Кабмине жесткую систему контроля расходов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы примем ряд решений, которые касаются деятельности Кабинета министров. За вами (министрами - УНИАН) - кадровые предложения... Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров», - отметил Яценюк.

«Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет. Самая жесткая экономия бюджетных средств», - подчеркнул премьер-министр.