Яценюк поручил ввести в Кабмине жесткую систему контроля расходов
18:31, 27 февраля 2014Финансы
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в новом правительстве ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.
Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.
«Мы примем ряд решений, которые касаются деятельности Кабинета министров. За вами (министрами - УНИАН) - кадровые предложения... Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров», - отметил Яценюк.
«Платить за различные льготы и капризы чиновника государственный бюджет не будет. Самая жесткая экономия бюджетных средств», - подчеркнул премьер-министр.
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