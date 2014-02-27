Для стабилизации на валютном рынке необходимо запретить рефинансирование банков - эксперт

Для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимо запретить Национальному банку Украины рефинансирование коммерческих банков, полагает президент «Центра рыночных реформ Украины» Владимир Лановой.

«Надо быстро запретить Национальному банку рефинансирование коммерческих банков», - сказал Лановой журналистам на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о механизмах стабилизации ситуации на валютном рынке.

«Это чисто коррупционная схема. Рефинансируют они только свои банки, те, которые дают взятки, это всегда происходило, другие банки не допущены к рефинансированию», - добавил он.

Эксперт отметил, что в Европе рефинансирование составляет 2-3% от общего объема операций центрального банка на денежном рынке, в то время как в Украине этот показатель достигает 99%.

«Это главная коррупционная модель и инструмент для тех, кто стоит за Национальным банком. И так было в 2008 году, когда был провален курс дважды. А в это время Нацбанк дал кредитов рефинансирования на 104 млрд грн», - пояснил Лановой.

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По его словам, рефинансирование было выдано нескольким банкам, которые впоследствии скупали доллары, и в результате 13 млрд долл. из золотовалютных резервов было продано в течение трех месяцев.

«Такая наглая схема взяток. Почему на это никто не реагирует, я не знаю», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, и в результате волнения на валютном рынке привели к стремительному снижению курса гривни до 11,2 грн/долл. на закрытии межбанка в четверг, 27 февраля, с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.

Объем корреспондентских счетов украинских банков за январь 2014 года снизился на 25,4% - до 24,7 млрд грн, объем рефинансирования банков составил 8,5 млрд грн.

С начала текущей недели остатки на корреспондентских счетах банков продолжают уверенный рост и на утро сегодняшнего дня достигли 27,903 млрд грн, что на 5,376 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля, в то время как национальная валюта продолжает обесцениваться.

За неполный февраль Нацбанк предоставил банкам 2,736 млрд грн рефинансирования, в том числе с начала текущей недели - 1,015 млрд грн.

По мнению ряда экспертов, полученные средства попадают на валютный рынок, что приводит к дальнейшему обесцениванию гривни.

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