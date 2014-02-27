Нацбанк и Кабмин могут представить антикризисную программу уже завтра

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

«28 февраля 2014 года в 10:00 в помещении Национального банка Украины состоится пресс-конференция о текущей ситуации в экономике и финансовом секторе Украины. В мероприятии примут участие председатель Национального банка Украины Кубив Степан Иванович, премьер-министр Украины Яценюк Арсений Петрович», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Степан Кубив в ходе своего представления в Нацбанке заявил, что правительство и центральный банк намерены провести конференцию и обнародовать антикризисную программу в четверг-пятницу.

Сегодня Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров под руководством премьер-министра Арсения Яценюка. В экономический блок правительства вошли министр финансов Александр Шлапак и министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

Напомним, что 22 февраля парламент принял постановление о самоустранении президента Виктора Януковича от выполнения обязанностей и проведении 25 мая внеочередных выборов президента. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива.

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