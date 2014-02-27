Время играет против экономики

Важный вопрос для обновленной власти заключается в способности нового правительства – найти общий язык с бизнесом и рынком в целом. И здесь существует несколько проблем.

Во-первых, назначение Кубива на должность главы Нацбанка не смогло успокоить рынок. Сегодня очевидно, что регулятор сам по себе уже не имеет возможности оказывать влияние на ситуацию на валютном рынке.

Во-вторых, рынок ожидает оглашения программы правительства. В данном вопросе сегодня можно приветствовать первое заявление нового министра экономики Шеремета о необходимости скорейшего пересмотра бюджета и достаточно «болезненного» пересмотра. Аналогичную оценку ситуации дает в своих первых заявлениях и глава Минфина Шлапака. Это совершенно правильный и неизбежный шаг, внушающий оптимизм.

Но, секвестр бюджета – еще не панацея. Есть вопрос, касающийся способности правительства договориться с бизнесом по вопросам стимулирования и льгот. В идеале, необходимо радикальное сокращение имеющихся льгот и их замена на прозрачное и оперативное возмещение НДС, упрощение разрешительной и администрирующей системы и ликвидация так называемого «коррупционного налога». Поэтому, вопрос эффективности экономического блока правительства – это вопрос способности найти общий диалог с бизнесом, причем – диалог не коррумпированный.

В-третьих, существует проблема легитимности и представительства власти в международных переговорах. Эта проблема связана с возможностью получения Украиной кредитных средств и подписания международных документов. На мой взгляд, существуют обоснованные риски того, что некоторые иностранные партнеры, как например, Китай, Ближний Восток, РФ и, не исключено, ЕС – будут ожидать завершения президентских выборов для понимания расстановки политических сил и определения центров принятия решений в стране. В Евросоюзе, кстати, уже прямо говорят о намерении подписывать Соглашение об Ассоциации с Украиной только после 25 мая.

В связи с этим, в настоящее время, реальные источники получения необходимой финансовой помощи сужаются до ресурсов МВФ. Впрочем, если я правильно понимаю позицию нового министра экономики, то план действий правительства вполне может совпасть с требованиями Фонда, значит, вопрос новых кредитов может решиться положительно.

В-четвертых, важен вопрос поддержки премьер-министром действий экономического блока Кабмина. Несмотря на то, что Яценюк уже заявил о том, что не будет баллотироваться на пост Президента, не исключено, что он может не проявить нужную жесткость в вопросе проведения необходимых (в том числе, болезненных) реформ в контексте предстоящих выборов и позиций его политической силы.

В-пятых, существует вопрос относительно действий правительства по предотвращению нарушения территориальной целостности страны. Этот вопрос имеет экономическую составляющую, поскольку определяет действия и поведение инвесторов, дает возможность охарактеризовать рисковость вложений в Украину.

В целом, в случае нахождения бескорупционного диалога с бизнесом, у правительства есть шансы стабилизировать ситуацию в экономике. Однако вероятность позитивного сценария будет осложняться неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках, сохранением коррупционных рисков, негативным экономическим давлением со стороны Российской Федерации и временем, необходимым для получения кредита доверия со стороны зарубежных партнеров.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG