Курс юаня упал до минимума с 2005 года

Курс китайской валюты к доллару США упал до рекордно низкого с 2005 года уровня. Тогда, 9 лет назад, Народный банк Китая установил валютный коридор – 0,5%, отказавшись от привязки юаня к доллару.

Стоимость юаня снизилась по отношению к доллару на 0,9% до 6,1808 юаня, минимального значения за 10 месяцев, сообщает Вести.Экономика со ссылкой на The Wall Street Journal.

Участники рынка заявляют, что Центробанк страны проводит интервенции на рынках через государственные банки, которые продают юань и приобретают доллары.

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С 2005 года юань подорожал на 33%. Согласно прогнозу экономистов валютный коридор для юаня будет расширен до 2% во II квартале, при этом нынешний коридор ограничивает колебания до 1%.

Последний раз Народный банк Китая расширял коридор в апреле 2012 г. до 1% с 0,5%.