Российский рубль вновь обновил минимумы

Рубль дешевеет в начале биржевой сессии пятницы, оставаясь под давлением украинских рисков, на фоне рекордного недельного падения китайской валюты - неблагоприятного сигнала для сырьевых и развивающихся рынков, и по мере завершения расчетов экспортеров за февральские налоги, сообщает Рейтер.

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Рубль обновил в первые минуты торгов абсолютные минимумы к евро и бивалютной корзине, а ЦБ, судя по котировкам корзины, уже повысил валютный коридор на очередные 5 копеек.

Биржевые котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) к 10.35 МСК находились на уровне 42,22, стоимость корзины повысилась 16 копеек. Текущие значения корзины - максимальные за все девять лет существования этого инструмента.

Судя по котировкам, ЦБ уже сдвинул плавающий коридор корзины на 5 копеек до 35,25-42,25, продав очередные $350 миллионов после вчерашнего пятикопеечного повышения границ.

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