Австрия замораживает счета 18 украинских граждан

МИД Австрии заявил, что счета восемнадцати граждан Украины, имеющих отношение к нарушению прав и свобод в Украине, в национальных банках страны замораживаются на неопределенный срок, передает РИА Новости со ссылкой на агентство APA. Имена людей, чьи счета заморожены, не сообщаются.

По информации агентства, счета заморожены по согласованию с Европейской службой внешнеполитической деятельности (ЕСВД, EEAS), с австрийским ведомством федерального канцлера и Министерством финансов в Вене. "Эта мера безопасности является временной, до тех пор, пока соответствующие меры ЕС не вступят в силу", - отметил представитель министерства.

Европейский Союз решил ввести адресные экономические санкции против украинских чиновников, причастных к насилию против Майдана. США также ввели визовые санкции в отношении ряда чиновников, которые имеют отношение к принятию законов 16 января и силовому разгону Майдана.