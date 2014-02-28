Гривня на открытии межбанка укрепилась до 10,8 грн/долл.

В пятницу, 28 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 10,3000/10,8000 грн/долл. против 10,8000/11,2000 грн/долл. на закрытии торгов 27 февраля, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов в пятницу повысились до 14,1180/14,8060 грн/евро против 14,7430/15,2935 грн/евро на закрытии рабочего дня в четверг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3708/1,3710 (четверг - 1,3651/1,3753).

По отношению к российскому рублю котировки гривни на открытии торгов повысились до 0,2846/0,2985 грн/рубль с 0,3146/0,3251 грн/рубль на закрытии торгов в четверг.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,8000/11,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 14,7430/15,2935 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3146/0,3251 грн/рубль.