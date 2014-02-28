Нацбанк временно ограничил снятие валютных вкладов

Национальный банк Украины ввел временное ограничение на снятие валютных вкладов в эквиваленте на сумму более 15 тыс. грн в сутки, при этом ограничений для гривневых вкладов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив.

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«Гривневые вклады снимайте хоть миллион, хоть два. Банки ликвидные», - сказал Кубив.

Глава НБУ отметил, что регулятор установил временные ограничения по досрочному возврату валютных вкладов. «Национальный банк принял постановление, временное, которое до месяца будет функционировать... Досрочно возвращать вклады в валюте по всем типам договоров мы будем в тот же день в любой сумме, но это будет по курсу покупки инвалюты в банке на день проведения операции», - пояснил Кубив.

Также, по словам главы НБУ, установлены временные ограничения по получению валютной наличности. «Получение наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в размере 15 тыс. грн в сутки", - сказал он.

Кубив пояснил, что такое решение связано с массовым стремлением вкладчиков досрочно разорвать депозитные договоры.

Как пояснил присутствующий на пресс-конференции глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов, указанные ограничения призваны решить проблему дефицита наличной валюты.

«Чтобы успокоить население, мы начинаем бегать за долларами, перекупать и торговаться на межбанке для того, чтобы удовлетворить своего клиента. Сохранить клиента и показать свое лицо на будущее», - пояснил он.

По словам банкира, в конечном итоге наступает момент, когда валюты физически нет. «Наступает тот момент, когда физически нет. Есть проблема с доставкой в регионы. Есть проблема завезти самолетом и развезти по регионам», - пояснил он.

Подрезов подчеркнул, что это временное ограничение, и оно позитивно сыграет для всех, поскольку люди перестанут гоняться за долларами.

Согласно постановлению НБУ №104, текстом которого располагает УНИАН, помимо рассмотренных выше ограничений по депозитам и наличной валюте, действующих до 28 марта 2014 года, регулятор изменил и другие правила на валютном рынке. В частности, банкам запрещено покупать валюту без ее физической поставки, а Нацбанк оставляет за собой право ограничить участие банков на межбанковском валютном рынке на срок от 1 дня до 1 месяца при проведении таким банком операций, «дающих возможность манипулировать объемами торгов или курсом». Также запрет на досрочное погашение резидентами внешних займов теперь распространяется не только на основную сумму кредитных обязательств, но и на прочие платежи, предусмотренные кредитным договором. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10,50 грн/долл. с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.

Для поддержки ликвидности банков Нацбанк за неполный февраль предоставил банкам 4,359 млрд грн рефинансирования, в том числе 2,638 млрд грн — на текущей неделе.

С начала текущей недели остатки на корреспондентских счетах банков продолжают уверенный рост и на утро сегодняшнего дня достигли 26,550 млрд грн, что на 4,023 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля, в то время как национальная валюта продолжает обесцениваться.

По мнению ряда экспертов, полученные средства попадают на валютный рынок, что приводит к дальнейшему обесцениванию гривни.