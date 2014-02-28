Яценюк обязал Нацбанк контролировать сомнительные валютные операции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Национальном банке заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Обращаюсь к НБУ взять под контроль те валютообменные операции, которые носят сомнительный характер. Правительство готово в этом помочь”, - сказал Яценюк.

Он сообщил, что Кабмин 1 марта на своем заседании обратится с такой же просьбой в Государственную службу по финансовому мониторингу.

“Мы завтра проведем заседание Кабинета министров. Я обращусь в Госфинмониторинг (с просьбой – УНИАН) осуществить такое мероприятие. Когда меня информируют о том, что идет снятие вкладов миллионы долларов США и их переносят в ячейки банков, то это не простые граждане, которые заработали миллионы, а все-таки люди, которые, в том числе, имеют отношение к предыдущей власти”, - сказал Яценюк.

Ранее Национальный банк Украины ввел временное ограничение на снятие валютных вкладов в эквиваленте не более 15 тыс. грн в сутки, при этом ограничений для гривневых вкладов нет.

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