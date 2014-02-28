Нацбанк отстранил 8 банков от операций на валютном межбанке

Национальный банк Украины временно отстранил 8 банков от операций на межбанковском валютном рынке, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что Национальный банк усилил и будет пресекать действия нарушителей валютного законодательства.

«Уже по восьми банкам, которые занимались спекулятивными действиями, что является нарушением валютного законодательства, приняты меры. Отправлены соответствующие проверки по финансовому мониторингу и нарушениям требований Национального банка. Отправлено 10 комиссий в другие банки, которые исключительно для спекуляций выходили на рынок со спекулятивным повышением курса», - сказал Кубив.

Присутствующий на пресс-конференции глава правления “Ощадбанка” Сергей Подрезов отметил: «Курс на межбанке взвинчивается на маленьких операциях. Спекуляции возможны еще в ближайшие 2-3 дня. Но вчера - вы слышали, Нацбанк это подтвердил - 8 банкам отключили возможность покупки и спекуляции, их отключили от системы валютного межбанка”.

Названия банков из этических соображений банкиры не называют.

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Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10,50 грн/долл. с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.

Для поддержки ликвидности банков Нацбанк за неполный февраль предоставил банкам 4,359 млрд грн рефинансирования, в том числе 2,638 млрд грн — на текущей неделе.

С начала текущей недели остатки на корреспондентских счетах банков продолжают уверенный рост и на утро сегодняшнего дня достигли 26,550 млрд грн, что на 4,023 млрд грн больше, чем на утро понедельника, 24 февраля, в то время как национальная валюта продолжает обесцениваться.

По мнению ряда экспертов, полученные средства попадают на валютный рынок, что приводит к дальнейшему обесцениванию гривни.

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