Гривня продолжает расти - 10,10 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 10,3000/10,8000, к 12:00 цены упали 9,8000/10,1000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2846/0,2985, к 12:00 цены снизились 0,2710/0,2794. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 36.1220 (-0.0580).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3708/10, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 14,1180/14,8060, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 13,4495/13,8655.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 10,3000/10,8000 грн/долл. против 10,8000/11,2000 грн/долл. на закрытии торгов 27 февраля.

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