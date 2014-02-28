Кубив: У Нацбанка достаточно средств для расчетов с кредиторами



Об этом в ходе брифинга заявил журналистам глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Мы не сжигаем резервы, в отличие от наших предшественников, которые спалили за 3 года более чем 20 млрд долл. резервов. Сегодня в час дня будет встреча министра финансов Александра Шлапака и моя с представителями Международного валютного фонда. При условии получения кредита от МВФ, валютные резервы государства будут соответствовать стандартам, необходимым сегодня Украине. Кроме того, сегодняшнего объема золотовалютных резервов хватит для расчетов с кредиторами», - сказал он.

Как отметил глава НБУ, к таким выводам он пришел, анализируя график выплат по обязательствам страны, четкий и тщательно просчитанный.

Кубив напомнил, что миссия МВФ приедет в Украину уже на следующей неделе. Также ожидается приезд экспертов из Европейского Союза. Помимо МВФ, как отметил глава НБУ, он проводит переговоры с другими международными финансовыми организациями.

«Я вчера получил письмо от Европейского банка реконструкции и развития, где это уважаемое учреждение подтвердило реальное продолжение сотрудничества с Украиной», - добавил он, отметив, что речь идет о финансировании перспективных проектов, важных для экономики страны и создания новых рабочих мест.

Кубив заверил, что у правительства и Национального банка есть понимание сложности восстановления экономики. «У нас есть четкий план. Вчера план правительства был утвержден в Верховной Раде. Правление Национального банка рассмотрело его вчера вечером, соответственно, будем заниматься ежедневной работой по его выполнению и предоставлению финансовых инструментов», - резюмировал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка снизились до 15 млрд долл., как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в четверг в Верховной Раде. Резервы НБУ на 1 февраля 2013 года составляли 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января. Негативное влияние на динамику резервов оказало погашение валютных займов, в то время как привлечение новых займов, с учетом политической ситуации в стране, не представлялось возможным. Также негативно сказались масштабные интервенции на валютном рынке в поддержку гривни, объем которых в январе составил 1,7 млрд долл.

Премьер Яценюк в интервью журналистам заявил, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, Международный валютный фонд подтвердил готовность сотрудничать с Украиной и заинтересованность в этом украинских властей. Фонд намерен направить миссию в Украину в ближайшее время.



