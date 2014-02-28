Швейцария заблокировала банковские счета 20 граждан Украины
13:19, 28 февраля 2014Финансы
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Прокуратура Женевы начала расследование в отношении того, не были ли причастны Виктор Янукович и члены его семьи к отмыванию денег
Швейцария заблокировала банковские счета 20 граждан Украины / newsru.com
Швейцарские власти заблокировали банковские счета 20 граждан Украины, сообщает в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
Кроме этого, по сообщению агентства, прокуратура Женевы начала расследование в отношении того, не были ли причастны Виктор Янукович и члены его семьи к отмыванию денег.
Как сообщил ранее МИД Австрии, власти этой страны заморозили счета 18 граждан Украины, их имена не уточнялись. Счета были заморожены по согласованию с Европейской службой внешнеполитической деятельности, с австрийским ведомством федерального канцлера и министерством финансов в Вене.
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