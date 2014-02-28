Независимая Шотландия может ввести собственную валюту - S&P

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что в случае получения независимости Шотландия может ввести в обращение собственную валюту.

По мнению специалистов агентства, экономика страны по своему размеру сопоставима с новозеландской и обладает развитой финансовой системой, поэтому «нет существенных причин, почему Шотландия не сможет успешно ввести собственную валюту», пишут "Ведомости".

Однако рейтинговое агентство отметило, что кредитоспособность страны будет выше, если Шотландия вступит в валютный союз с Великобританией или еврозоной. «Успешное соглашение о валютном союзе Шотландии с Великобританией или еврозоной обеспечит значительную поддержку ее суверенному рейтингу», — сказано в отчете S&P.

По мнению S&P, пока существует большая неопределенность по поводу образа независимой Шотландии, поэтому сложно точно оценить ее кредитоспособность. Сложность заключается не только в выборе будущей валюты. Хоть ее финансовая система и является относительно крупной по сравнению с размером экономики, некоторые организации могут принять решение переместить свой бизнес в Великобританию.

Референдум по поводу отделения Шотландии от Великобритании состоится 18 сентября т.г. Одной из главных тем для спора между теми, кто выступает за и против окончания 307-летнего союза, стала будущая валюта независимой Шотландии. Стремящаяся к независимости Шотландская национальная партия желает сохранить фунт стерлингов и заключить валютный союз с Великобританией. Но три политические партии, которые, скорее всего, войдут в будущее британское правительство, возразилим - Шотландия должна будет отказаться от фунта.