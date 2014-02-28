Доллар поднялся до 10,50 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,3000/10,8000, к 12:00 цены упали до 9,8000/10,1000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 9,6000/10,5000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2846/0,2985, к 12:00 цены снизились до 0,2710/0,2794. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2630/0,2740. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1370 (-0.0430).

Читайте такжеЯценюк рассказал, что нужно для стабилизации финансовой системы страныНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3708/10, а к 15:00 выросли до 1,3803/05. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 14,1180/14,8060, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз до 13,4495/13,8655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 13,2575/14,5045.

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