Данные по инфляции в еврозоне не оправдали ожиданий

В феврале в еврозоне инфляция повысилась на 0,8% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижение темпов инфляции до 0,7%, сообщают Вести Экономика.

Снижению ценового давления в большей степени способствовали энергоносители, стоимость которых упала на 2,2% против 1,2% в январе.

Продукты питания, табачные изделия и алкоголь подорожали на 1,5% против январских 1,7%, цены на услуги повысились на 1,3% после увеличения на 1,3% в предыдущем месяце.

Читайте такжеИнфляция в Украине сохранилась на уровне 0,5%

Индекс CPI Core (инфляция без учета таких волатильных факторов) составил 1% против 0,8% в январе, тогда как аналитики не прогнозировали изменения индикатора.

Европейский центральный банк понизил процентную ставку до рекордного минимума – 0,25%, чтобы обуздать дефляционную тенденцию.

Еврокомиссия ожидает, что инфляция в валютном блоке в 2014 году составит 1% против 1,4% в 2013 году, а затем вырастет до 1,3%.