Зона свободной торговли с ЕС позволит бизнесу экономить 0,5 млрд евро в год

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт во время встречи министров торговли стран-членов ЕС в Афинах.

"Если Украина будет готова подписать, тогда и Европейский Союз будет готов подписать Соглашение. Демократическое будущее Украины должно решаться украинским народом, включительно с будущим подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Но должны на этой стадии напомнить, почему это Соглашение так выгодно всем украинцам. Позвольте привести пару цифр о выгодах, которые содержит глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли: украинские экспортеры сэкономят почти полмиллиарда евро ежегодно из-за уменьшения импортных тарифов со стороны ЕС - если точно, то 487 миллионов евро", - сказал де Гухт.

В частности, по словам комиссара ЕС, украинский аграрный сектор сэкономит 330 млн евро ежегодно, а экспортеры переработанной сельхозпродукции - 53 млн евро. Химическая отрасль Украины выиграет ежегодно 26,8 млн евро.

"Одно важно дополнение: Соглашение об ассоциации с торговым дополнением является беспрецедентной дорожной картой для модернизации экономики Украины. Она принесет высшие стандарты для политической системы, для украинской экономики и, что важнее всего - для народа Украины", - сказал комиссар ЕС.

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"Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли не направлено против России. То, что Украина будет иметь более тесные связи с Европой, не означает, что Украина не может иметь экономических отношений с Россией. Вовсе нет", - добавил де Гухт.

Он заметил, что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли не стыкуется, однако, с членством Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана. Но Украина, добавил он, и так не является членом этого интеграционного образования.

"Кроме этого, мы даже будем приветствовать, если бы Украина имела более тесные экономические отношения с Россией. Для нас Украина - суверенная страна, которая может решать за себя сама - с кем и до какой меры иметь отношения. Россия - не оппонент. Я думаю, что мы (ЕС и Россия) должны быть партнерами в отношении к Украине", - добавил комиссар ЕС.