МВФ не видит в Украине причин для паники
Возобновление переговоров с ЕС и МВФ будет одной из ключевых задач нового правительства.
Международный валютный фонд не видит в нынешней экономической ситуации в Украине причин для паники.
Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард сегодня в Вашингтоне, передает РАР.
"Мы не видим ничего такого, чтобы беспокоило настолько, что могло бы стать причиной для паники", - сказала она.
Глава МВФ назвала "лишенным смысла" и "абсолютно преждевременным" оглашение данных о суммах необходимой Украине помощи до того, как в страну прибудет миссия МВФ - как планируется, на следующей неделе.
"Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла до того момента, пока не будут тщательным образом проверены", - сказала Лагард.
"Мы должны базироваться на фактах", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, МВФ в ближайшее время намерен направить в Украину миссию, которая даст свою независимую оценку экономической ситуации и, в то же время, начнет дискуссию о политике реформ, которые должны стать основой новой программы сотрудничества.
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Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналистам заявил, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.