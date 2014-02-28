МВФ не видит в Украине причин для паники

Международный валютный фонд не видит в нынешней экономической ситуации в Украине причин для паники.

Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард сегодня в Вашингтоне, передает РАР.

"Мы не видим ничего такого, чтобы беспокоило настолько, что могло бы стать причиной для паники", - сказала она.

Глава МВФ назвала "лишенным смысла" и "абсолютно преждевременным" оглашение данных о суммах необходимой Украине помощи до того, как в страну прибудет миссия МВФ - как планируется, на следующей неделе.

"Надеемся, что власть воздержится от предоставления разных данных, которые не имеют смысла до того момента, пока не будут тщательным образом проверены", - сказала Лагард.

"Мы должны базироваться на фактах", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, МВФ в ближайшее время намерен направить в Украину миссию, которая даст свою независимую оценку экономической ситуации и, в то же время, начнет дискуссию о политике реформ, которые должны стать основой новой программы сотрудничества.

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Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналистам заявил, что возобновление переговоров с Европейским Союзом и Международным валютным фондом в части получения финансовой помощи будет одной из ключевых и первоочередных задач в работе нового правительства.