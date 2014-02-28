Ограничения на выдачу наличных в валюте не касаются переводов средств клиентов - банкиры

Банк напомнил, что согласно постановлению Национального банка №104 с 28 февраля 2014 года вводятся ограничения на выдачу (получение) денежных средств в иностранной валюте с карточных счетов клиентов через кассы и банкоматы банка в пределах 15 тыс. грн в день на одного клиента в эквиваленте по официальному курсу НБУ.

«Эти ограничения не относятся к переводам денежных средств в иностранной валюте, принадлежащим клиентам, согласно нормативно-правовым актам НБУ», - говорится в сообщении.

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Напомним, что Нацбанк с сегодняшнего дня установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ).

Кроме того, Нацбанк запретил банкам покупать валюту без ее физической поставки, а также оставил за собой право ограничить участие банков на межбанковском валютном рынке на срок от 1 дня до 1 месяца при проведении этим банком операций, дающих возможность манипулировать объемами торгов или валютным курсом.

Помимо этого, запрет на досрочное погашение резидентами внешних займов теперь распространяется не только на основную сумму кредитных обязательств, но и на прочие платежи по кредитному договору, а зачисление банками клиентских средств на покупку валюты проводятся по курсу не ниже официального курса НБУ на день зачисления.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10,50 грн/долл. с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.