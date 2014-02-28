Федрезерв США не может контролировать bitcoin

Председатель ФРС США Джанет Йеллен на слушаниях в конгрессе заявила, что не может контролировать платежную систему Bitcoin, потому что она лежит вне традиционной банковской сферы, сообщают Вести Экономика.

"Bitcoin - это новая платежная система, которая существует вне финансового сектора. Насколько я знаю, каких-либо крупных пересечений между банками, которые регулирует Федеральный резерв, и bitcoin-биржами не существует. Так что у ФРС нет полномочий как-то повлиять на их действия", - заявила председатель монетарного регулятора.

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Йеллен полагает, что вначале конгресс должен выработать правила, которые будут описывать законный оборот криптовалют, и ввести цифровые активы в легальное поле.

Сейчас Генеральная прокуратура США и правоохранительные органы Японии расследуют банкротство bitcoin-биржи Mt. Gox, которая в начале февраля перестала возвращать депозиты своим клиентам.