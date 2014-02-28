Доллар должен стоить ниже 10 гривень, считает банкир

На сегодняшний день курс доллара завышен вследствие действий спекулянтов и панических ожиданий рынка, и справедливая стоимость доллара ниже 10 гривень, сообщил журналистам глава правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день курс завышен. И банки, и спекулянты действительно его завысили на каких-то панических ожиданиях», - сказал Подрезов.

По его мнению, ограничения Нацбанка по выдаче валютных средств, действующие с сегодняшнего дня, «собьет» курс.

«Я думаю, что меньше 10, это однозначно меньше 10», - сказал Подрезов, отвечая на вопрос, какой является справедливая стоимость доллара на межбанковском рынке на сегодня.

«На сегодня у меня есть отложенный спрос импортеров, которым нужна валюта, но они не готовы покупать доллар по такой цене, свыше 10, говорят, давайте подождем», - добавил банкир.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №104 с сегодняшнего дня установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Кроме того, Нацбанк запретил банкам покупать валюту без ее физической поставки, а также оставил за собой право ограничить участие банков на межбанковском валютном рынке на срок от 1 дня до 1 месяца при проведении этим банком операций, дающих возможность манипулировать объемами торгов или валютным курсом.

Помимо этого, запрет на досрочное погашение резидентами внешних займов теперь распространяется не только на основную сумму кредитных обязательств, но и на прочие платежи по кредитному договору, а зачисление банками клиентских средств на покупку валюты проводится по курсу не ниже официального курса НБУ на день зачисления.

Напомним, что политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10,50 грн/долл. с 8,2 грн/долл. в декабре 2013 года.